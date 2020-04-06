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Известные люди о Phiten
Дмитрий ГришанинДмитрий Гришанин, серебряный призер чемпионата России по сквошу.
Ольга ЛиндерМастер спорта по лёгкой атлетике, заслуженный призёр первенств России в прыжках в длину и в тройном прыжке.
Ринас АхмадеевРоссийский легкоатлет, мастер спорта международного класса, Чемпион России 2013 года на дистанции 5000 метров. 
...и многие другие

      Осторожно, контрафакт!

Будьте внимательны – на российском рынке появилась контрафактная продукция Phiten!

Узнайте основные признаки контрафакта