Драйвера для windows 7 или драйвера для windows 10, да и вообще драйвера для любой windows. Где скачать драйвера для windows 7 - 10, как установить? Вопросы не сложные, но их решение требует комплексного подхода. Практически их нельзя рассматривать раздельно. А их решения содержат несколько правил.

Вопрос "Как установить драйвера для Windows 7 - 10?" нужно воспринимать не как последовательность нажатий кнопок, а как определённую последовательность установки драйверов для разных устройств. Не выполнение этой последовательности может привести к тому, что некоторые драйверы, зависящие от наличия драйверов других устройств, могут просто не установиться.

Ответ на вопрос "Какие установить драйвера для Windows?" значительно проще и практически вытекает из набора тех устройств которые у нас есть. Теоретически, в идеале, нужно устанавливать родные драйвера, т.е. драйвера от производителя устройств, так как только производитель знает лучше всего, что он сотворил и как из этого выжать максимум пользы.

На практике же есть и сторонние разработчики драйверов. Иногда драйверы сторонних разработчиков оказываются не хуже чем родные. А иногда бывают и лучше. Но такое случается не сразу с выходом нового устройства или операционной системы и достаточно редко. Одним из таких сторонних разработчиков и является Майскософт. Так вот Майскософт в инсталяционных пакетах Windows использует по большей части исходники оригинальных драйверов. Доработав их своими программистами таким образом, чтобы были учтены самые важные функции устройств. Так называемый стандартный набор функций - тот который присутствует обязательно в любом компьютере. И это очень важный момент для первого запуска Windows. Таким образом, после установки, Windows способен активировать, пусть и не на всю мощность, но практически все устройства. Именно поэтому во всех установленных драйверах указано, что это драйвера от Майскософт.

Часто чтобы добиться максимальной производительности вашего компьютера, необходимо заменить стандартные драйвера Windows на родные или оригинальные и более новые. Вполне допустимо применить драйвера сторонних производителей.

Где взять и как установить драйвера для Windows 7 — 10 XP

Самый главный пакет драйверов, который необходимо установить в первую очередь - это пакет драйверов для материнской платы "Motherboard". Если у вас новый компьютер, то у вас должен быть диск в названии которого присутствует слово "Motherboard" или название модели вашей материнской платы. На этом диске как правило имеются драйверы для "Chipset" (это микросхема или несколько микросхем в которых расположены все внутренние устройства компьютера: порты, мосты, контролеры шин, ...), для "Sound Card" (звуковая карта), для "Network Card" (сетевая карта).

Диск устроен так, что программа установки драйверов запускается автоматически. Вам остается только выбрать что устанавливать и нажать кнопку установить. Если на диске присутствуют какие-либо программы, то лучше установку всех этих программ отключить. Как правило это программы для тестирования состояния и производительности ПК, но не самые лучшие и на английском языке. Так что пользы от них вам будет мало.

И так выбираем "Установить драйверы". Если есть возможность выбора устанавливаемых драйверов, то выбираем все и нажимаем кнопку "установить" или "начать процесс". В процессе установки драйверов компьютер может несколько раз перезагрузится. Это необходимо, чтобы, установленные, драйверы начали работать и можно было продолжить активировать другие устройства, зависимые от работы тех, которые активировались первыми. После установки драйверов "Motherboard" у вас если не было, то появится звук и доступ к сети (интернет), а также некоторые устройства, которые Windows не смог распознать в процессе установки.

Только после этого следующим шагом устанавливаем драйвер видео карты. Если у вас видео карта интегрированная в материнскую плату, что есть не очень хорошо (я бы сказал даже это очень плохо), то драйвер наверняка уже установился, так как он находится на диске драйверов "Motherboard". Если же у вас видео карта дискретная, вставляется в специальный разъем, то к ней обязательно прилагается диск с драйвером. Чаще всего это видео карты с набором микросхем от NVIDIA GeForce или ATI Radeon.

Если диска по какой-то причине нет, то ничего страшного. Теперь у вас есть доступ к интернету и вы можете спокойно скачать свежие драйверы для вашей видео карты. Теперь возникает резонный вопрос "Где скачать драйвера для Windows 7 - 10".

Если вдруг вы не знаете какая именно у вас видео карта, вы можете определить её модель с помощью программы "AIDA64", которая есть в комплекте WPI образа диска "ZverDVD", описанного в статье "Как создать загрузочный диск Windows".

После того как вы определили модель видео карты, заходите на сайт производителя вашей видео карты. Ищите раздел поддержки. Выбираете драйвер для вашей видеокарты самой последней версии и скачиваете себе на диск компьютера. Потом запускаете исполняемый файл. Ждёте пока драйвер установится. Пакет очень большой и установка происходит не очень быстро. Если в процессе установки нужно что-то нажать установщик подскажет. Если будет произведена перезагрузка компьютера, то это нормально и необходимо чтобы все изменения вступили в силу.

Только после установки драйвера видео карты у вас появится возможность подключить драйвер для монитора, а также выбрать его модель и самый лучший режим работы вашей видео системы.

Когда активированы самые важные устройства переходим к менее важным или второстепенным. Это устройства, которые используются не постоянно и к ним как правило уже ничего дополнительно не подключается. Они являются конечными, а не промежуточными устройствами. К таким относятся Web камеры, принтеры, сканеры и т.д. Тут уже жесткой последовательности нет. Можете устанавливать в любом порядке. Единственное условие все устройства необходимо активировать до установки программ, которые будут их использовать. И лучше это сделать сразу, после установки windows.

Где скачать и как установить драйвера для windows 7 — 10 XP автоматически. Способ 1

Описание о том, как установить драйвера для Windows 7 — 10, на этом можно было бы и закончить. Но есть еще два важных момента автоматизации, которые помогут вам многократно ускорить и упростить установку всех драйверов.

Понимая, что устройств для компьютера очень много, а драйверов к ним ещё больше, нужно было что-то делать для автоматизации такого утомительного процесса. Умные люди, используя принцип Майкрософт, создали пакет единой универсальной базы драйверов, в которую собрали драйверы для всех типов устройств и всех версий Windows.

Пакет драйверов получился просто огромный, более 10 ГБ. Называется он DriverPack Solution. Его можно скачать к себе на компьютер или флешку и пользоваться локально, что очень удобно. Программа установки драйверов для windows 7 - 10 при запуске сама сканирует все устройства вашего компьютера. Сама определяет какие драйверы уже установлены, а какие ещё нет. И выдает список драйверов, которые необходимо установить или заменить на более новые. Вам остается только нажать кнопку подтверждения и драйверы будут установлены автоматически без вашего участия.

Для сокращения занимаемого места на диске, можно загрузить только исполняемый пакет. Он не содержит базы с драйверами и соответственно занимает мало места. Выполняет те же функции, а необходимые драйверы перед установкой закачивает из интернета. Следовательно вырисовывается два недостатка:

1. Соединение с интернетом уже должно быть. То есть драйверы для сетевой карты или модема должны быть установлены заранее.

2. При каждой установке, необходимо тратить время на загрузку драйверов из интернета. Если у вас канал медленный, то затраты времени каждый раз будут огромные.

Поэтому я бы всё таки рекомендовал воспользоваться полным пакетом DriverPack Solution.

Ещё программы для скачивания и установки драйверов

Есть другая программа под названием Driver Booster, выполняет такие же функции, только несколько меньших размеров. Имеет дополнительные функции настройки и ускорения системы. Руссифицированая. При желании можете воспользоваться ею.

Обнаружился ещё один пакет под названием SamDrivers. Он претендует на звание самые новые и стабильные драйверы. А реально взял за основу программный пакет и базу от DriverPack Solution. На 19 февраля 2019 года размер базы драйверов составил 16 ГБ. При желании можете воспользоваться им. Вполне возможно этот пакет действительно лучше оригинала от DriverPack Solution. Тоже на русском языке.

Где скачать и как установить драйвера для windows 7 — 10 XP автоматически. Способ 2

Второй способ еще более интересный - это резервное копирование всех драйверов вашей системы. Работает он так. Когда у вас уже установлены все драйверы, вся система отлажена и работает отлично, как часы, нужно установить небольшую программку Driver Genius, которая сохранит драйверы всех ваших устройств. А при последующей переустановке Windows достаточно установить эту программку. И она вам установит (вернёт) все драйверы разом из того места куда вы их сохранили. Это будет выполнено очень быстро и удобно.

Для работы вполне достаточно пробной бесплатной версии. И так закачиваете инсталлятор Driver Genius. Включаете его на исполнение. У вас на компьютере устанавливается небольшая программка Driver Genius. После установки она автоматически запускается. Выбираете третий пункт "Driver Backup". Переводится как "Создать резервную копию драйверов". Нажимаете кнопку "далее".

Программа сразу же начинает сканировать ваш компьютер и создавать список файлов драйверов. Далее программа предлагает выбрать какие группы драйверов сохранить "установленные пользователем", "Оригинальные от Windows" и "драйверы отключенных устройств". По умолчанию включено всё и это правильно.

Программа предложит выбрать формат резервного копирования. "По умолчанию" - без архивации, "Упакованные в ZIP-архив", "Самораспаковывающийся архив" и "автоматический инсталлятор". Если вам драйвера нужны для длительного хранения, то конечно же логично применить ZIP-архив. Если вы собираетесь сейчас выполнить переустановку Windows и у вас есть достаточно места, то можно выбрать способ "по умолчанию" - без архивирования.

Далее программа показывает путь, куда складывает все файлы архива. Этот путь можно изменить на другой при необходимости, но можно и оставить как есть: C:\ProgramData\Driver-Soft\DriverGenius\Backup\Driver Backup число и время создания. Нажимаете кнопку продолжить и копия ваших драйверов будет создана.

О том, какие установить драйвера для Windows 7 - 10, где скачать драйвера для windows 7 - 10 и как установить драйвера для Windows 7 - 10, ВЫ теперь знаете всё. Удачи вам в активации вашего компьютера! Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях. Буду рад ответить.

Ответы на частые вопросы

Где скачать драйвера для windows 7?

Можно поискать на сайтах производителей оборудования. Но это часто бывает очень трудно выполнить так как windows 7 уже не поддерживается. Поэтому лучше всего и быстрее всего это сделать скачав пакет DriverPack Solution. Внутри этого пакета собраны обновлённые драйвера для всех виндовсов. Это пожалуй лучшее решение.